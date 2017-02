Manuel Coser vince il Premio Solinas Documentario per il Cinema

23/02/2017, 16:08

Ieri sera, presso l’Apollo 11, si è svolta la manifestazione di premiazione del. La Giuria - composta da: Federica Di Giacomo, Carolina Levi, Mazzino Montinari, Cristina Piccino, Andrea Osvaldo Sanguigni - ha deciso di assegnare il Premio Solinas Miglior Documentario per Il Cinema 2016, in collaborazione con Apollo 11 - di 5.000 euro – a: “L’incorreggibile” (titolo originale Il dovere di evadere) di Manuel Coser con la seguente motivazione: “La storia di un uomo, che per quarant’anni è stato condannato alla reclusione, si apre ora alla vita con tutte le incertezze che ne conseguono. Il progetto mette in luce le possibilità narrative insite nel fare cinema documentario, tra il racconto di un’esistenza e la sua imprevedibile trasformazione.”.La Giuria ha inoltre assegnato 2 Borse di Sviluppo di 1.500 euro ciascuna a “Wolf 375” (titolo originale La Costellazione del Lupo) di Valentina Pedicini e a “Verso casa” (titolo originale My home, in Libya) di Martina Melilli con le seguenti motivazioni:Wolf 375 - “Una vicenda drammatica ai limiti dell’indicibilità diventa il terreno di battaglia tra una madre, un figlio e la stessa regista. Le conseguenze di una tragedia immane si ripercuotono su due individui che, pur essendo vittime, non riescono più a ritrovare le possibilità di un amore”.Verso Casa - “L’autrice, nell’affrontare una storia famigliare del passato, si imbatte nell’urgenza del presente, esponendosi all’imprevedibilità della realtà. Usando diversi mezzi narrativi, la cosiddetta grande storia resta sullo sfondo di un’esperienza più intima tra un uomo e una donna alla ricerca di un luogo esistenziale”.La dotazione del Premio e delle Borse di Sviluppo è messa a disposizione dalla Società Italiana degli Autori ed Editori nell’ambito del progetto triennale avviato da SIAE e destinato alla formazione e promozione dei giovani autori.Gli altri progetti finalisti del Premio Solinas Documentario per il Cinema 2016, in collaborazione con Apollo 11, sono: Dall’altra Parte Del Cancello (titolo originale Piccole Finestre Sul Cortile) di Marie Nurra; I Cercatori Di Colore (titolo originale I Colori di Kigali) di Irene Dorigotti; Il Tango Della Vita (titolo originale The Other Side of Tango) di Erica Liffredo; Illusione Di Transitorietà (titolo originale Apeiron) di Sandro Bocci e Sara Tassotti; La Cage Aux Folles (titolo originale Margarita) di Nazareno Manuel Nicoletti; Le Dune Della Memoria (titolo originale Strade di Sabbia) di Lorenzo Conte e Gabriele Gianni; The Nanny (titolo originale Iolanda) di Silvana Costa.