Il Museo Nazionale del Cinema di Torino aderisce all’iniziativa "M’illumino di Meno"

23/02/2017, 15:03

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino aderisce all段niziativa "" a sostegno della campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico, avviata da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar e giunta quest誕nno alla tredicesima edizione.Il 24 febbraio 2017, dalle 18.00 alle 20.00, la Mole Antonelliana, edificio simbolo della citt e sede del museo, si spegner come gesto rappresentativo non solo del risparmio energetico ma anche della cura del nostro pianeta.L段niziativa coinvolge i principali monumenti italiani ed europei.Il Museo Nazionale del Cinema sta attuando dal 2012 un piano di riconversione verso il risparmio energetico con la sostituzione dell段lluminazione di tipo tradizionale a quella a LED. Inoltre, allo studio con Iren un progetto di efficientamento energetico che riguarder in particolare gli impianti di climatizzazione dell弾dificio, sempre in vista di una riduzione del consumo energetico.