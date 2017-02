OSCAR 2017 - La Notte degli Oscar in diretta al Cinema Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano

Una scena del film "La La Land"



23/02/2017, 14:07

Domenica 26 febbraio 2017 dalle ore 22.50 all’alba di lunedì 27 febbraio, Fondazione Cineteca Italiana e SKY Cinema sono lieti di invitarvi presso Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano a vivere da Los Angeles la magica7. La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Cinema Oscar HD (canale 304 di Sky), il canale dedicato ai film premiati nelle scorse edizioni che si accenderà alla posizione 304 di Sky dal 18 febbraio al 5 marzo.Un evento dedicato ai folli e ai sognatori, per tifare insieme per i film e i grandi attori che ci hanno accompagnato in questo bellissimo anno di cinema.La notte degliè la notte più attesa nel mondo cinematografico, giunta ormai alla sua 89esima edizione: l’è il premio cinematografico più noto e ambito e può vantare quasi un secolo di storia. Si tratta di un riconoscimento che ogni attore e regista sogna per coronare la sua carriera, il solo in grado di incidere nomi e titoli in maniera indelebile negli annali della storia del cinema.Quest’anno, nella splendida cornice del Dolby Theatre di Los Angeles, la cerimonia di assegnazione dei prestigiosissimi2017 sarà ospitata sulle frequenze dal canale statunitense Abc, ma ben 225 paesi del mondo hanno acquisito i diritti di trasmissione. Tra questi c’è anche Sky, che manderà in onda tutta la magica e affascinante notte degli Oscar® 2017 su un canale appositamente dedicato all’evento, Sky Cinema Oscar, che Area Metropolis 2.0 proietterà in diretta su grande schermo.Con questo evento la Fondazione Cineteca Italiana intende festeggiare con i suoi spettatori, nell’anno del suo settantesimo compleanno, le attrici, gli attori e i bellissimi film che ha proiettato nelle sue tre sale - Area Metropolis 2.0, Cinema Spazio Oberdan e MIC – Museo Interattivo del Cinema – e che hanno ottenuto nomination di ogni tipo agli Oscar® 2017.Primo fra tutti La La Land di Damien Chazelle, che ha incantato la Mostra del Cinema di Venezia e che con le sue 14 nomination si è aggiudicato un record assoluto, condiviso solo con i film Eva contro Eva del 1950 e Titanic del 1997. Come non citare la ventesima nomination per l’attrice Meryl Streep nel film Florence, ultima opera di Stephen Frears presentata alla Festa del Cinema di Roma dove l’attrice interpreta una donna dell'alta società nella New York anni '40 divenuta famosa per la sua assoluta mancanza di doti canore. Riempie di orgoglio la candidatura tra i documentari dell’italiano Fuocoammare del Leone d’Oro Gianfranco Rosi, che ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino, ed in patria il Nastro d'Argento speciale per i film documentari. E poi: Moonlight, vincitore del Golden Globe per il Miglior film, applaudito dalla critica di tutto il mondo e candidato a 8 premi Oscar® fra cui Miglior film, miglior regia e migliore sceneggiatura; Jackie di Pablo Larrain, dove Natalie Portman interpreta Jackie Kennedy, candidato a 3 Premi Oscar®; Captain Fantastic di Matt Ross, opera vincitrice del Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma e premiato a Cannes nella sezione Un Certain Regard, con protagonista il bravissimo Viggo Mortensen, che interpreta il padre di una famiglia poco convenzionale, ruolo che gli è valsa la nomination come miglior attore; Animali notturni di Tom Ford, Leone d’argento all’ultima Mostra del cinema di Venezia, un noir dell’anima di sostanziale forza narrativa che si è aggiudicato grazie all’interpretazione di Michael Shannon la nomination come Miglior attore non protagonista; Il cliente di Ashgar Farhadi, premiato a Cannes per la sceneggiatura e l’interpretazione maschile di Shahab Hosseini e in corsa per gli Oscar® e i Golden Globes, un ritratto dell’Iran contemporaneo incentrato su una storia familiare e il candidato come Miglior film d’animazione La mia vita da Zucchina di Claude Barras, straordinario, pluripremiato lungometraggio in stop motion.Al termine della nottata, caffè e croissant per tutti i partecipanti!