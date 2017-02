Stefano Fresi sarà premiato a Roma da Placido con il Cinecibo Award

23/02/2017, 09:39

Nella quarta edizione di, che mercoledì 15 marzo 2017 si terrà a Roma, uno di premio per miglior attore sarà assegnato aInterprete di film quali “Romanzo Criminale”, “Ogni maledetto Natale”, “La prima volta di mia figlia”, è attualmente al cinema con il seguito del fortunatissimo “Smetto quando voglio”, ovvero “Smetto quando voglio Masterclass”, prodotto da Matteo Rovere, anch’esso premiato quest’anno, dalla giuria presieduta da Michele Placido, come migliore produttore.Fresi ha confermato, dopo fiction di successo quali “Un medico in famiglia”, “Ris delitti imperfetti “ e “intelligence – Servizi segreti”, le sue doti di attore cinematografico anche con pellicole dove si sottolinea la sua propensione a ciò che gira intorno alla buona cucina. Basti pensare a film come “Noi e la Giulia “di Edoardo Leo, dove, nonostante il suo sfortunato risultato come proprietario di una fallita gastronomia, è caparbiamente intenzionato ad aprire un ristorante in campagna; oppure in “Forever Young “, di Fausto Brizzi, dove interpreta un violinista col vizio del cibo, tenuto però a “stecchetto” da un suocero invadente e vegano, che al contrario ha il pallino dello sport.Ancora, in “Al posto tuo” con Luca Argentero, costretto a sostituirsi ad un suo collega allontanandosi dalla sua famiglia, ma soprattutto da sua moglie che lo costringeva ad una perenne dieta, si prende momentaneamente il lusso di mangiare avidamente. Proprio al regista Fausto Brizzi, andrà nella stessa serata il premio ‘Miglior Regista’ per il film ‘Poveri ma ricchi’.Nei prossimi giorni saranno svelati i vincitori nelle altre categorie di concorso che verranno premiati sempre da Michele Placido (Presidente di Cinecibo Festival) durante il galà gastronomico che si terrà al The Church Palace, il suggestivo hotel della capitale situato sulla via Aurelia e ospitato in un edificio storico di ispirazione Rinascimentale.