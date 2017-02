Andrea Indiano presenta a Trani il libro "Hollywood Noir"

23/02/2017, 08:51

Giovedì 23 febbraio, ore 19:00, l'associazione Puzzle ospita nel suo spazio di co-working (via Mario Pagano 197) il giornalista e scrittore, autore di(Vololibero Edizioni). In questo volume sono raccolte dieci storie, dieci avvincenti misteri avvenuti all’ombra delle colline di Hollywood, quartiere della città degli angeli, dalla doppia faccia, dovuta alla spietatezza dell’ambiente cinematografico e delle figure che lo animano. Così i dieci racconti contenuti nel libro di Andrea Indiano vanno quindi a formare un’unica grande storia che parla del potere di Hollywood di regalare fama e fortuna, ma che allo stesso tempo rivela il suo lato crudele capace di riprendersi in un batter d’occhio e senza scuse la celebrità data. Dal mistero che riguardò il set del Mago di Oz alla maledizione che coinvolse sia Bruce Lee che suo figlio, dalla difficilmente spiegabile morte di David Carradine (Kill Bill) a quelle ancor più enigmatiche di Whitney Houston e della figlia Kristina, solo per citarne alcune: in Hollywood Noir ci sono nomi indimenticabili, ma di cui non sempre sappiamo far corrispondere opere e gesta e soprattutto di cui non ci sappiamo spiegare i misteri che li circondano.Scavando tra le pagine di cronaca nera, Hollywood Noir rivela curiosi dietro le quinte e accattivanti aneddoti. Grazie allo sguardo obbiettivo e agli indizi disseminati tra le pagine, il lettore si ritrova in prima persona nei panni di un detective, alle prese con gli stessi misteri che nel tempo hanno coinvolto numerosi autori e programmi tv, e di cui certamente continueremo a sentirne parlare anche in futuro.Dialogano con l'autore Vito Santoro e Tiziano Tarantini.