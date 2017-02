"Sing", il corto candidato all'Oscar, in prima TV su Studio Universal

22/02/2017, 16:28

In attesa della famigerata Notte degli Oscar, Studio Universal (Mediaset Premium DT) presenta in Prima TV, all’interno del magazine "", giovedě 23 febbraio 2017 alle 11.35, il cortometraggio, in concorso agli Academy Awards 2017: “” (2016) di Kristof Deák.Il cortometraggio, ispirato ad una storia vera, č ambientato nella Budapest anni ’90. Zsofi č una bambina ungherese che sta cercando di inserirsi nella sua nuova scuola. La possibilitŕ di cantare nel famoso coro della scuola, rappresenta per lei una grande opportunitŕ. Inizia con entusiasmo questa esperienza ma scoprirŕ ben presto l’oscuro segreto che si cela dietro la fama del coro.(1982, Budapest) ha iniziato la sua carriera prima come autore del montaggio e poi ha studia regia presso la Westminster Film School. Attualmente lavora tra Londra e Budapest come regista di cortometraggi, fiction, serie TV. Attualmente sta lavorando al suo primo lungometraggio.