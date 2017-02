CROWDFUNDING - Sostenere "Ne avete di finocchi in casa?"

22/02/2017, 11:45

Carlo Griseri



Aperta su Produzioni dal Basso la campagna di raccolta fondi per ultimare la realizzazione del documentario "" a cura del collettivoChi erano gli omosessuali secondo il cinema popolare italiano? Dei giullari sculettanti, dei pupazzetti di gomma, degli animaletti domestici a cui dare una pedata quando diventavano molesti."Ne avete di finocchi in casa?" è un documentario incentrato sul modo in cui il cinema nostrano, negli anni Settanta, ha raffigurato i gay e le lesbiche. Un modo perlopiù "indelicato" che ha consolidato molti stereotipi duri a morire, contribuendo a plasmare gay e lesbiche virtuali che per milioni di italiani sono stati, per lungo tempo, i veri gay e le vere lesbiche.Il documentario sarà composto da più di venti interviste raccolte in giro per l'Italia ripartite in tre gruppi: interviste a uomini di cinema (attori come Lino Banfi, Paolo Baroni, Martine Brochard, Ugo Fangareggi e Leo Gullotta, registi come Sergio Martino, sceneggiatori come Giorgio Arlorio ed Enrico Vanzina e costumisti come Silvio Laurenzi); interviste ad attivisti (Saverio Aversa, Giovanni Dall'Orto, Fabio Giuffrè, Porpora Marcasciano, Alba Montori e Pietro Tarallo); e interviste a critici e studiosi di cinema (Mauro Giori, Marco Giusti, Marco Grassidonio, Franco Grattarola, Valerio Lanzani, Vincenzo Patanè, Maurizio Porro e Davide Pulici).è un progetto del collettivo studentesco GayStatale, interno all'Università degli Studi di Milano, e ha ricevuto un generoso contributo pecuniario da parte del gruppo CIG Arcigay Milano e dell'associazione AGEDO (Associazione GEnitori Di Omosessuali).