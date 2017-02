"Una Storia Semplice" da marzo in sala con Movieday

22/02/2017, 09:40

Da marzoil film su Anna Rita Sidoti, lo scricciolo d'oro della marcia italiana, è al cinema con. Prima tappa il 24 marzo a Patti, in provincia di Messina.Realizzato da Goffredo d'Onofrio e Giuseppe Garau, prodotto da .puntozero e Raining Film, è stato premiato all'Overtime Festival di Macerata come Miglior Documentario.Anna Rita Sidoti è nata a Gioiosa Marea il 25 luglio 1969. Si avvicina alla marcia giovanissima e in pochi anni diventa un punto di riferimento dell’atletica italiana e internazionale.La prima medaglia è di bronzo, nel 1990 agli Europei Indoor di Glasgow. Lo stesso anno a Spalato il suo primo capolavoro: l’oro agli Europei con una gara al cardiopalma. Da quel momento Anna Rita diventa lo scricciolo d’oro d’Italia. Lei alta meno di 150 cm che combatte, lotta e vince contro atlete solo apparentemente più prestanti. Dopo il bonzo alle Universiadi del 1991, si arriva al 1994: un altro oro agli Europei Indoor di Parigi e un argento agli Europei di Helsinki, battuta solo dalla padrona di casa Sari Essayah.L’apoteosi arriva nel 1997: Anna Rita ad Atene vince l’oro. È quello mondiale, è quello più inaspettato perché non doveva nemmeno essere su quelle strade, è l’oro più bello. Ma non finisce qui: nel 1998 bissa il successo europeo e fa luccicare la medaglia più preziosa attorno al proprio collo. Di nuovo.Anna Rita Sidoti è stata una donna a tutto tondo: atleta, moglie, attrice, mamma, politica, studentessa. Determinata in gara, ha saputo cogliere tutte le sfumature dell’esistenza con allegria, leggerezza e spensieratezza.Ha sposato Pietro, conosciuto quando ancora erano ragazzi, e ha dato la luce a tre splendidi bambini: Federico, Edoardo e Alberto.Dopo aver lottato contro un tumore per diversi anni, Anna Rita si è spenta il 21 maggio 2015.