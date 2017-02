A Cesena nasce il MalatestaShort Film Festival

22/02/2017, 09:36

Tre giorni di proiezioni, incontri, premiazioni: ilporta nella città malatestiana, Cesena, la varietà e l'immaginazione del cinema breve. Un'occasione di scoprire nuovi talenti per tutti gli appassionati di cinema! Sono state selezionate 50 opere scelte fra film provenienti da 118 paesi, in competizione per tre categorie di concorso: Best Animation, Best Fiction e Best Documentary.In apertura di ogni serata ci sarà uno spazio dedicato ad opere di autori locali, con proiezione fuori concorso di un cortometraggio e intervista all'autore ospite della manifestazione. Saranno presenti: Francesco Selvi e Luca Nervegna con “”, film già in concorso al Torino Film Festival; Martina Dall'Ara con “”, vincitrice di Doc Under 30 edizione 2014; Emilio Rossi con “”, animazione sulla gestione consapevole dell'energia a Cesena.Il Gruppo Fotografico 93 omaggia il festival e il cinema con una mostra fotografica realizzata appositamente per l'evento. La mostra, a cura di Fabio Liverani, sarà ospitata nel foyeur del Cinema Eliseo dal 13 marzo al 26 marzo 2017.I premi saranno assegnati da una giuria nazionale e internazionale, composta da: Sara Alessandrini, filmaker; Francesca Bartoli, giornalista e ufficio stampa; Marco Benazzi, sceneggiatore; Corrado Bertoni, documentarista e regista teatrale; Carina Doppler, esperta comunicazione media; Alberto Semprini, presidente Associazione di cinema Sovraesposti; Luca Stringara, videomaker; Lisa Tormena, giornalista e documentarista; Antonio Maraldi, giornalista e critico cinematografico.