CINETECA 70 - Le rassegne di marzo presso Cinema Spazio Oberdan e MIC

Una scena di "Per favore non mordermi sul collo"



22/02/2017, 08:23

A Milano, presso Spazio Oberdan e MIC – Museo Interattivo del Cinema, avranno luogo per tutto il 2017 rassegne filmiche per festeggiare, l’evento celebrativo per i primi 70 anni di Fondazione Cineteca Italiana (1947 – 2017), la prima Cineteca d’Italia, fondata da Luigi Comencini e Alberto Lattuada nel 1947.Presso Spazio Oberdan dal 22 febbraio in programma la terza delle rassegne che per tutto l’anno saranno programmate a Spazio Oberdan in occasione dei 70 anni della Cineteca Italiana (1947 – 2017), con capolavori e film rari della storia del cinema, tutti provenienti dall’archivio della Cineteca, tutti proiettati in copie in pellicola 35mm. Nove i film di questo programma, quattro dei quali all’insegna della classicità, L’amore fugge, Mon oncle, Adua e le compagne, Lo spaccone, e quattro che possiamo inserire nella categoria degli “irregolari”: Anche i nani hanno cominciato da piccoli, Trainspotting (di cui è annunciato a breve il remake), Il potere, Querelle de Brest. Infine, per l’appuntamento con il grande cinema muto, proponiamo in edizione restaurata e con accompagnamento musicale dal vivo il capolavoro di Eric Von Stroheim Femmine folli.Presso il MIC – Museo Interattivo del Cinema dal 7 marzo in programma 1947 – 2017: i migliori film d’archivio per ogni decennio: durante tutto l’anno ogni mese saranno proposti i migliori film d’archivio realizzati nel settimo anno di ogni decennio, un utile e speriamo avvincente ripasso della nostra storia recente e meno, dove il film si mostra nella sua duplice natura di opera d’arte e di documento storico, testimonianza del proprio tempo.Marzo è il mese dei film girati nel 1967.Da segnalare, fra i 12 film del 1967, Il libro della giungla di Wolfgang Reitherman, che rientra anche nel programma del Cineclub Family, un grande revival della Disney che con personaggi come il simpaticissimo Baloo, la tigre nera Bagheera e il temibilissimo Shere Kahan è diventato un cult per grandi e piccini.Gli altri film in programma nel mese di marzo: Bella di giorno (Luis Buñuel), Edipo Re (Pier Paolo Pasolini), A piedi nudi nel parco (Gene Saks), Nick mano fredda (Stuart Rosenberg), Per favore…non mordermi sul collo! (Roman Polanski), Play Time – Tempo di divertimento (Jacque Tati), Le streghe (AA. VV.), Il muro (Serge Roullet), La Cina è vicina (Marco Bellocchio), I ragazzi di bandiera gialla (Mariano Laurenti, Gangster Story (Arthur Penn).