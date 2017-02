Pronta la prima tappa de Il Giro del Mondo in 80 Corti 2017

22/02/2017, 08:19

Torna, il tour tutto cinematografico organizzato dache, anche per quest'anno, permetterà di visitare paesi, scoprire culture e conoscere storie da tutto il mondo.Dieci tappe a cadenza mensile durante le quali verranno proiettati una selezione di 80 cortometraggi, piccoli capolavori provenienti da tutto il mondo, tutti sottotitolati in italiano.Ogni tappa vedrà la partecipazione del pubblico come giuria che potrà votare i corti migliori e costruire la rosa dei finalisti di una speciale sezione competitiva all'edizione 2017 di Amarcort Film Festival.La prima tappa dell'edizione 2017 è in programma lunedì 27 febbraio alle ore 21.15 al cinema Settebello di Rimini. Ingresso gratuito.