CINÉMA DU RÉEL 39 - Quarantatré film in concorso

21/02/2017, 16:47

Simone Pinchiorri



Quarantatré film, di cui trenta anteprime mondiali, compongono le quattro sezioni competitive della trentanovesima edizione del festival del documentariodi Parigi (Francia), diretto da Maria Bonsanti. La selezione è avvenuta sui 2.800 film arrivati, provenienti da 135 paesi diversi.Due i film italiani in concorso:dI Elisa Flaminia Inno, tra le opere prime; e "" di Yuri Ancarani tra i cortometraggi.Questi i documentari selezionati:- A Strange New Beauty di Shelly Silver- A Yangtze Landscape (Changjiang) di Xu Xin- Ejercicios de Memoria di Paz Encina- Ghost Hunting (Istiyad Ashbah) di Raed Andoni- In the Intense Now (No intenso agora) di João Moreira Salles- Luz Obscura di Susana de Sousa Dias- Maman Colonelle di Dieudo Hamadi- Martírio Vincent Carelli, Tita (Tatiana Almeida) di Ernesto de Carvalho- Paris est une Fête - un film en 18 vagues di Sylvain George- Postcards from the Verge di Sebastian Mez- We the Workers (Xiongnian zhipan) di Huang Wenhai- Des Bobines et des Hommes di Charlotte Pouch- Chaque mur est une Porte si Elitza Gueorguieva- Derniers Jours à Shibati si Hendrick Dusollier- Hamlet in Palestine si Nicolas Klotz, Thomas Ostermeier- Les Îles Résonnantes si Juruna Mallon- Je ne me Souviens de rien si Diane Bouzgarrou- La Plume du Peintre di Marie Ka- Prends, Seigneur, prends di Cédric Dupire, Gaspard Kuentz- Retour à Forbach di Régis Sauder- Soleil Sombre di Marie Moreau- Tenir la Distance di Katharina Wartena- Boli Bana di Simon Coulibaly Gillard- Casa Roshell Camila di José Donoso- Enfants de Beyrouth (Wlad Beyrut) di Sarah Srage- Hakir di Moran Ifergan- Juntas di Laura Martínez Duque, Nadina Marquisio- Lone Existence (Du zi cun zai) di Sha Qing- On the Edge of Life (Ala Hafet Al-Hayat) di Yaser Kassab- Vetal Nagri di Léandre Bernard-Brunel- Vote Off di Fayçal Hammoum- 115DB di Lucile Chaufour- Alazeef di Saif Alsaegh- The Brick House di Eliane Esther Bots- Duelo si Alejandro Alonso- Now he's out in public and everyone can see di Natalie Bookchin- Nyo Vweta Nafta di Ico Costa- Orfeo di Isabelle Pagliai- People Pebble di Jivko Darakchiev, Perrine Gamot- Tepantar di Pierre Michelon- Through the looking glass di Yi Cui- Undo di Majed NeisiLa trentanovesima edizione diè in programma dal 24 marzo al 2 aprile 2017.