Marco Giallini e Alessandro Gassmann dentro WeTransfer per il film "Beata Ignoranza"

21/02/2017, 15:08

In occasione dell’imminente uscita nelle sale del film di Massimiliano Bruno “”, il 22 febbraio 2017 Marco Giallini e Alessandro Gassmann entreranno dentro la celebre piattaforma di trasferimento file per invitare direttamente gli utenti a scaricare il trailer del film, attraverso una serie di divertenti video interattivi girati ad hoc per WeTransfer, on air con il formato Take Over.L’idea creativa nasce dalla collaborazione tra 01 Distribution una direzione di Rai Cinema, che distribuisce il film in sala e AdPulse, la concessionaria di pubblicità di WeTransfer, che insieme hanno deciso di trasformare il formato Take Over in uno stimolo interattivo e coinvolgente per l’utente che lega le funzionalità della piattaforma alle tematiche del film, dando vita ad un originale esperimento di content advertising.WeTransfer, fra i servizi di trasferimento file più conosciuti e usati al mondo, permette agli utenti in rete di trasferire file di grosse dimensioni evitando l’invio come allegato in email e superando quindi i limiti di capacità che hanno le caselle di posta elettronica. Alessandro Gassmann e Marco Giallini si sono prestati a questo esperimento di marketing per la promozione del film Beata Ignoranza proprio perché i personaggi che interpretano nel film hanno a che fare con questa tipologia di problemi legati all’era digitale.Filippo (Gassmann) è infatti un allegro progressista perennemente collegato al web. Bello e spensierato è un seduttore seriale sui social network. Ernesto (Giallini) al contrario è un severo conservatore, rigorosamente senza computer e probabilmente l’ultimo possessore vivente di un Nokia del ’95.La campagna sfrutterà alcuni dei formati premium messi a disposizione dalla concessionaria, dal wallpaper full page, il video spot, e filmati HD interattivi in formato wallpaper, ma il loro utilizzo è assolutamente originale in quanto mai prima ad ora, il formato ha interagito in modo così forte con l’utente di WeTransfer.01 Distribution si conferma ancora una volta leader nella promozione cinematografica innovativa dopo diverse attività di successo, tra le quali il primo live twitting con cast durante un film trasmesso su Rai 1 nel 2014, prima distribuzione a raggiungere 1M di fan su Facebook nel 2015 e ancora in testa in questo ambito e unico brand che ha una community su Whatsapp.Appuntamento quindi dalle ore 12.00 del 22 febbraio 2017 su Wetransfer.com, e dal 23 febbraio 2017 al cinema con la nuova commedia di Massimiliano Bruno, “”.Il film è prodotto da FULVIO E FEDERICA LUCISANO per ITALIAN INTERNATIONAL FILM con RAI CINEMA e distribuito da 01 Distribution.