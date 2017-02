6 milioni 454 mila telespettatori per la prima parte de "I Fantasmi di Portopalo"

21/02/2017, 14:16

Grandissimo risultato per la prima parte della miniserie "" di Alessandro Angelini, interpretata da Giuseppe Fiorello, andata in onda in prima serata su Rai1 lunedý 20 febbraio 2017, che ha ottenuto quasi 6 milioni e mezzo di telespettatori.Esattamente sono stati 6 milioni 454 mila con il 24.62 di share quelli che hanno seguito la storia dal grande valore civile su uno dei pi¨ grandi naufragi della nostra storia recente avvenuto nel Mediterraneo. Una tragedia che ha visto inabissare una carretta del mare stipata di migranti al largo di Portopalo. Centinaia tra donne, uomini, ragazzi e bambini morti nel tentativo di avverare il sogno di una vita migliore su quella terra di Sicilia che forse hanno potuto scorgere solo in lontananza.A seguire ottimo risultato per "Porta a porta", con la presenza in studio di Giuseppe Fiorello e del vero protagonista della vicenda, che ha vinto la fascia oraria con 1 milione 504 mila e il 12.87.