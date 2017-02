DAVID DI DONATELLO 2017 - Vince "A Casa mia" di Mario Piredda

21/02/2017, 13:00

Il cortometraggio: ad assegnarlo la giuria dell’Accademia del Cinema Italiano, per “”.Il giovane regista, di origine sarda e bolognese d’adozione, firma un’opera di rara delicatezza, realizzata da una compagine produttiva interamente di Bologna: Articolture, in coproduzione con Combo e in collaborazione con Manufactory Productions, anche grazie al sostegno alla produzione del Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo-Direzione Cinema e della Regione Sardegna, con il supporto di Sardinia Ferries. Il cortometraggio sarà distribuito da EleNfanT Distribution.In onore alla propria terra, Piredda ha girato “” interamente in Sardegna e in lingua sarda, dirigendo in modo magistrale due volti che incarnano la ruvidezza e la profondità dell’Isola e dei temi trattati, Giusi Merli (già ne “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino) e Giulio Pau. Lo spopolamento e la perdita di autenticità del territorio sardo e delle sue tradizioni, la solitudine degli anziani e il disagio delle nuove generazioni si traspongono in un paesaggio invernale struggente – molto distante dalle immagini e dai contenuti patinati dei tabloid estivi e dei dépliant turistici.” - commenta Piredda a caldo -”. Altrettanto entusiasta il produttore,: “”.” sarà visibile a Bologna il 2 marzo, all’interno del programma di Visioni Italiane 2017.