"Certain Women" apre Sguardi Altrove International Film Festival 2017

Torna dal 12 al 19 marzo a Milano,, la rassegna dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile, che quest’anno festeggia la sua 24° edizione all’insegna del, il tema che farà da filo conduttore alle varie sezioni e attività.Ad aprire la rassegna sarà l’anteprima italiana di, opera che ha trionfato al London Film Festival 2016, diretta dalla regista statunitense, con un cast di star composto da Michelle Williams, Kristen Stewart, Laura Dern e l’attrice-rivelazione Lily Gladstone. Il film è un adattamento di tre brevi racconti di Maile Meloy e mette in scena le storie di quattro donne molto diverse tra loro, che si sforzano di ricercare la propria strada sullo sfondo delle infinite pianure del Nord-Ovest americano.Da segnalare inoltre la, cineasta di punta del cinema tedesco contemporaneo, con la proiezione dei suoi tre primi lungometraggi. In anteprima italiana saranno presentati The forest for the trees (2003) film d’esordio sull’alienazione e l’incapacità di adattamento, vincitore del Premio della Giuria al Sundance 2003; e Everyone Else (2009) sui rituali, i segreti e le frustrazioni di una coppia nel corso di un'estate, che si è aggiudicato due Orsi d'argento alla Berlinale 2009 (Gran Premio della Giuria e Premio per la Miglior Attrice). Chiude l’omaggio a questa brillante autrice tedesca, il pluripremiato Vi presento Toni Erdmann (2016), vincitore di ben 5 Oscar europei e in corsa per gli Academy Awards, commedia umana ed eccentrica che descrive con delicatezza, grazia e ironia il rapporto difficile tra un padre e la figlia.Tra le altre anticipazioni, nella sezione non competitiva Diritti Umani, oggi due opere italiane in anteprima assoluta:di Marta Santamato Cosentino, ritratto intimo della metamorfosi di Jamal e della sua famiglia siriana, dal carcere e dalle torture sotto il regime di Assad ad un nuovo inizio in Italia, a Torino e Lost children. Thirty thousand minors missing di Chiara Sambuchi, film-inchiesta sulle tratte dei minori migranti tra i 9 e i 16 anni che viaggiano soli dal Medio Oriente e dall’Africa fino all’Europa. Secondo le autorità almeno 10.000 di loro sono semplicemente svaniti lungo la strada, ma altre stime parlano di una cifra anche tre volte superiore.Si segnala infine, tra le proiezioni speciali fuori concorso, un'altra opera targata USA,, scritto e diretto da Anna Biller, un ironico horror-thriller che omaggia i b-movie degli anni ’60. Presentato con successo all’ultimo Torino Film Festival, il film vede come protagonista Elaine (Samantha Robinson), una giovane e attraente strega disposta a tutto pur di trovare il vero amore.