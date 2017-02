Proiezioni speciali per "Mister Felicità"

21/02/2017, 11:16

Continua il cammino di, il lungometraggio diretto e interpretato dall’attore napoletano, campione d’incasso al botteghino per la stagione in corso.Questa volta il pensiero vola verso i bimbi che sono in cura all’. A partire dal 24 febbraio e fino al 26, e nei giorni 2, 3, 4 e 5 marzo alle ore 16, al Cine Teatro Posillipo di Napoli (via Posillipo 66), ci saranno delle proiezioni speciali del film per i bambini in cura alla all’Ospedale Santobono Pausilipon e per i loro genitori. L’iniziativa fa parte di una serie di eventi che Alessandro Siani da diversi anni organizza per conto della fondazione Santobono Pausilipon e che culmineranno il prossimo 24 maggio con uno spettacolo Siani and Friends, sempre al Teatro Posillipo. L’intero incasso sarà devoluto per l’acquisto di cullette termiche per l’ospedale.Si tratta della prima di una serie di iniziative che coinvolgeranno la città in questa stagione.