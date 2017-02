Volge al termine l'edizione 2017 de Il Mese del Documentario

21/02/2017, 08:13

Volge al termine la IV edizione de, iniziativa di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani in collaborazione con Casa del Cinema di Roma, realizzata quest’anno con il sostegno di SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori e della Regione Lazio, con il patrocinio di Rome City of Film Unesco, Media Partner Rai Cultura e MYmovies.it.l’appuntamento annuale dedicato al rapporto tra grande pubblico e cinema documentario, è stato protagonista in alcune delle principali città italiane. Da Roma a Milano, Bologna, Firenze, Torino e Senigallia.Bilancio positivo per questa edizione de Il Mese del Documentario, diretta quest’anno da Pinangelo Marino, direttore Quaderno del Cinemareale con la direzione organizzativa di Davide Morabito del direttivo di Doc/it. Importante è stata la costruzione di un network di realtà locali, associazioni, università e personalità del mondo della cultura che hanno determinato la particolare vivacità di questa IV edizione.“Il Mese del Documentario è un osservatorio privilegiato – dice Pinangelo Marino - uno strumento d'indagine straordinario che riesce a cogliere, in un quadro d'insieme, tutta la complessità di una partecipazione collettiva, che quest'anno - aggiunge - considero eccezionale per varie ragioni. Pubblici diversi, in sale e città diverse, sollecitati da film scelti per comporre un discorso sul nostro tempo, e sull'evoluzione del cinema documentario in sé come centro di gravità della cultura contemporanea, hanno di fatto avviato una riflessione molto più ampia, che stimola la costruzione di un sistema cinema documentario in Italia. Il Mese del Documentario raggiunge dunque, anche quest'anno, un traguardo importante, e lo fa realizzando in sé l'incontro tra le diverse anime di una società, oltre che di uno specifico settore in via di sviluppo”.Gli otto film in selezione concorrono al Premio del Pubblico per un valore di 500 euro. Questi i titoli dai quali, sabato 25 febbraio a Roma, sarà proclamato il vincitore.(UK, 2016, 105′) di Paul Dugdale, il film sarà distribuito in Italia da Wanted.(Austria, 2016, 89′) di Ruth Beckermann.(Italia, 2016, 82′) di Claudio Casazza.(Danimarca, 2016, 82´) di Moritz Siebert, Estephan Wagner, Abou Bakar Sidibé, distribuito in sala e non solo da Zalab in collaborazione con I Wonder Pictures/Unipol Biografilm Collection.(USA, 2016, 100′) di Josh Kriegman, Elyse Steinberg. Il film sarà distribuito in Italia da Wanted.(Polonia, 2016, 75′) di Paweł Łoziński.(Svizzera, 2016, 64′) di Michele Pennetta in anteprima italiana.di Paolo Civati (Italia, 2016, 82′).Le proiezioni del film sono state animate da dibattiti in sala con registi, critici ed esperti.