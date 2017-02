Il documentario “Irrawaddy Mon Amour” a New York

20/02/2017, 16:54

Il documentario "" di Nicola Grignani e dei registi di Bergamo Valeria Testagrossa e Andrea Zambelli, sulle celebrazioni di una delle prime “unioni” omosessuali in Birmania, sarà proiettato il prossimo 23 febbraio al Musem od Modern Art di New York nell’ambito di2017, vetrina annuale di film documentari giunta alla 16esima edizione. Al MoMa di New York saranno presenti la co-regista Valeria Testagrossa e il produttore Enrico Pacciani (Alkermes)." è il racconto di una delle prime unioni gay in Birmania, ambientato in un villaggio sulle rive del fiume Irrawaddy, e della coraggiosa scelta dei suoi protagonisti di affermare il diritto di amare contro tutte le paure in un Paese dove i diritti umani sono stati violati, una nazione che sta cercando un nuova identità dopo l’elezione di Aung San Suu Kyi dello scorso anno. Il documentario è stato proiettato in concorso ad Idfa, al 33 Torino Film Festival, al Zinegoak di Bilbao (dove ha vinto il premio come miglior documentario) e presentato con successo di pubblico e critiche anche in Birmania, nazione dove è stato interamente girato.