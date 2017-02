BERLINALE 67 - Due film di “Final Cut in Venice” premiati al Festival

20/02/2017, 16:37

Due tra i film che hanno chiesto di partecipare ai workshop di “” organizzati dalla Biennale a fianco della Mostra di Venezia 2016, hanno ottenuto importanti riconoscimenti al Festival del cinema di Berlino 2017 che si è concluso ieri:· "" di Alain Gomis (Francia, Senegal) ha vinto il Gran Premio della Giuria – Orso d’argento· "" di Raed Andoni (Francia, Palestina, Svizzera, Qatar) ha vinto il nuovo Premio per il miglior documentario originaleIl workshop “” si tiene nell’ambito del nuovo Venice Production Bridge della Mostra del Cinema di Venezia, che dal 2016 è dedicato alla presentazione e allo scambio di progetti inediti di film e work in progress, per favorire l’incontro con controparti interessate al loro completamento e sviluppo, e alla loro realizzazione.In particolare, “” è diretto a dare un aiuto concreto al completamento dei film provenienti dai paesi africani e dalla Giordania, dall'Iraq, dal Libano, dalla Palestina e dalla Siria: dare cioè un'opportunità ai loro produttori e registi di presentare i film ancora in lavorazione a operatori e distributori internazionali, con lo scopo di facilitarne la post-produzione e promuovere eventuali partnership di coproduzione e l'accesso al mercato.” si articola in tre giornate di lavoro in cui fino a 6 film selezionati in copia lavoro vengono presentati a produttori, buyer, distributori e programmatori di festival cinematografici, con incontri finalizzati al sostegno economico dei film nella fase di post produzione.Oltre ai due film premiati, altri due titoli selezionati a Berlino 2017 provenivano dai workshop di “”:di John Trengove (Sudafrica) in Panorama· "" di Tala Hadid (Marocco, Qatar) al ForumLa prossima edizione del workshop “” è prevista dal 3 al 5 settembre 2017 (regolamento e fiche d'iscrizione disponibili da aprile sul sito www.labiennale.org) alla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (30 agosto-9 settembre), diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta.