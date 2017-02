BEATA IGNORANZA - Massimiliano Bruno e un filone ormai esaurito

"Beata Ignoranza" di Massimiliano Bruno



20/02/2017, 14:57

Stefano Amadio



Che senso ha scrivere di un film come "". Che senso ha scrivere di cinema prodotto in Italia. Tanto non interessa a nessuno il commento, la recensione o una riflessione sui nostri film ma non per i motivi che spesso ci ripetiamo da tempo, cioè che ormai tutti scrivono di cinema e dunque il livello è sceso sotto zero, oppure perché nessuno compra più i giornali, oppure perché i giornali stessi danno sempre meno spazio alla cultura e la cinema, oppure perché non ci sono più i critici di una volta... No, il motivo è un altro; a chi fa cinema, a parte qualche personale risentimento, non interessa la reazione della critica perché ai produttori non interessa più il ritorno del botteghino.A parte un paio di coraggiosi, veri industriali del cinema che investono in proprio, per gli altri, avendo tutte le spese coperte da Ministeri, tax credit, product placement, rai, mediaset o sky, in un budget che comprende il guadagno, l’incasso dei film diventa un aspetto del tutto trascurabile sulla filiera produttiva. E dunque l’articolo sul giornale o il pezzo sul web, diventano praticamente ininfluenti,Non si comprende perché, se no, le grandi produzioni continuino a fare film tutti uguali, inutili e di bassa qualità e che incassano sempre meno.Per parlare di "" (titolo del tutto incomprensibile in relazione al film) si devono andare a toccare sempre gli stessi tasti: sceneggiatura inconsistente che necessita di parecchi espedienti per poter andare avanti, attori che fanno personaggio, regia impalpabile, musiche invadenti e dozzinali.Ma soprattutto è la sceneggiatura (scritta da) che si dimostra sciatta e prevedibile, con i colpi di scena telefonati, lo scolastico conflitto tra i personaggi cercato nei facili dialoghi e mai costruito in crescendo, la dilettantesca necessità di risolvere alcune scene con gli attori che parlano raccontando intere scene direttamente allo spettatore, guardandolo negli occhi, e pensando di dargli la sensazione che Giallini o Gassmann siano amici e abbiano parlato direttamente con lui, come nella peggior tv di intrattenimento.Un film di questo peso, con questi attori, questa produzione, questo regista, questo budget e questa uscita deve incassare almeno 10 milioni di euro, altrimenti possiamo cominciare a considerarlo, insieme all’ampia carovana di film di questa triste stagione, uno strepitoso insuccesso.