Presentato il programma de L’immagine e la Parola 2017

20/02/2017, 11:05

Nella conferenza stampa tenutasi oggi a Locarno, stato presentato il programma completo della quinta edizione de, evento primaverile del Locarno Festival. Il programma, composto dal regista, scrittore, sceneggiatore ed educatore, svela il suo immaginario creativo grazie alla presenza di ospiti altrettanto prestigiosi: il pluripremiato cineasta italiano, il regista rumeno, gi Palma d'Oro al Festival di Cannes, l誕ttrice italianae il poeta ticineseIl programma de L段mmagine e la parola, che si svolgertra il Teatro Kursaal, la SUPSI di Locarno e il Monte Verit di Ascona, stato realizzato insieme allo scrittore, sceneggiatore ed educatore italiano Edoardo Albinati, guest curator dell弾vento. Numerosi gli appuntamenti che permetteranno di indagare il suo immaginario creativo e il suo rapporto con il cinema, in cui una figura centrale sicuramente il regista Marco Bellocchio. Il suo Nel nome del padre (1974, presentato in una versione rimontata nel 2011) stato una fonte d'ispirazione e confronto nella stesura de La scuola cattolica, mentre in Fai bei sogni (2016) Albinati passato a scrivere per il regista, lavorando all'adattamento cinematografico dell'omonimo best-seller di Gramellini.Il weekend dedicato all'esplorazione dell'universo creativo di Albinati si aprir con un ospite d'eccezione: Cristian Mungiu, uno degli autori pi rilevanti nel panorama cinematografico europeo, vincitore con la sua opera prima 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni (4 luni, 3 săptăm穗i i 2 zile, 2007) della Palma d'Oro al Festival di Cannes. L'inaugurazione di venerd 10 marzo dedicata al suo ultimo film, Un padre, una figlia (Bacalaureat, 2016), in uscita in Svizzera, che mette a tema il limite tra le aspirazioni e gli insegnamenti dei padri nei confronti dei propri figli e il potere di assolvere la figura di modello. L'altro film scelto da Albinati per entrare in dialogo con il genere, ma anche per esplorare un'intensa e struggente rappresentazione dei rapporti maschili, il noir Grisb (Touchez Pas au Grisb, 1954) di Jacques Becker, con un indimenticabile Jean Gabin.I pomeriggi saranno dedicati a incontri e letture. Sabato la conversazione ruoter attorno al tema dell'educazione e della scuola: il poeta e insegnante Fabio Pusterla si confronter con Albinati, che quotidianamente insegna nel carcere di Rebibbia, a Roma. Domenica, a conclusione della manifestazione, sar la straordinaria voce di Anna Bonaiuto, attrice di teatro e cinema, a donare una nuova interpretazione alle pagine tratte da La scuola cattolica.L弛fferta formativa rappresenta anche quest誕nno uno dei tratti distintivi dell弾vento. Studenti di cinema, giovani registi e sceneggiatori avranno la possibilit di indagare le tendenze della scrittura per il cinema attraverso una serie di masterclass tenute da Edoardo Albinati. Tre masterclass in cui lo scrittore italiano decliner il rapporto tra ispirazione e scrittura, tra sceneggiatura e realizzazione di un film, tra romanzo e adattamento cinematografico in compagnia di Cristian Mungiu e Marco Bellocchio.Completa il programma, la tradizionale proiezione dedicata ai pi piccoli: quest'anno Babe Maialino coraggioso (1995), organizzato in collaborazione con Cinemagia.L段mmagine e la parola, curata dal Direttore artistico Carlo Chatrian e dalla critica Daniela Persico, una delle due manifestazioni che compongono la Primavera Locarnese, unitamente agli Eventi letterari Monte Verit.Partecipa alle masterclass de L段mmagine e la parola anche il Laboratorio di Adattamento Cinematografico organizzato dal CISA in collaborazione con TorinoFilmLab da venerd 10 a mercoled 15 marzo.