BOX OFFICE - Trionfa "Cinquanta sfumature di nero"

20/02/2017, 09:00

Antonio Capellupo



E' "" il film più visto nella settimana che va dal 13 al 19 febbraio.Il film di James Foley ha incassato ben € 5.661.632 grazie agli 843.122 spettatori accorsi in sala.Secondo posto in Top10 per "" di Riccardo Milani, che ha totalizzato € 2.177.439 con 341.711 amanti della commedia al seguito.Chiude il podio il film d'animazione "" di Eric Summer e Éric Warin, che porta a casa € 1.202.745 con 188.787 presenze.Resiste in ottava posizione "" di Sydney Sibilia, che aggiunge € 534.206 al suo totale con 87.476 accessi in sala.Chiude invece la Top10 "" di e con Ficarra e Picone, che ha incassato € 418.536 grazie a 70.785 spettatori.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 CINQUANTA SFUMATURE DI NERO - € 5.661.632 - 843.1222 MAMMA O PAPA'? - € 2.177.439 - 341.7113 BALLERINA - € 1.202.745 - 188.7874 LA LA LAND - € 836.983 - 133.7755 LEGO BATMAN - IL FILM - € 818.211 - 134.6526 LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE - € 704.478 - 114.2657 RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER - € 642.212 - 89.5468 SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS - € 534.206 - 87.4769 MANCHESTER BY THE SEA - € 455.423 - 70.70310 L'ORA LEGALE - € 418.536 - 70.785