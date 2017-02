BERLINALE 67 - I premi. Orso d'Oro a "On Body and Soul"

La regista Ildikó Enyedi sul set di "Testről és lélekről"



18/02/2017, 21:00

Simone Pinchiorri



Ladella sessantasettesima edizione dellač composta Dora Bouchoucha Fourati (produttrice, Tunisia), Olafur Eliasson (artista, Islanda), Maggie Gyllenhaal (attrice, USA), Diego Luna (attore / regista, Messico), Wang Quan'An (regista / sceneggiatore, Cina) e presieduta da Paul Verhoeven (regista, Olanda), ha assegnato i seguenti riconoscimenti:Testről és lélekről (On Body and Soul) di Ildikó EnyediFélicité di Alain GomisPokot (Spoor) di Agnieszka HollandAki Kaurismäki per Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope)Kim Minhee in Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone) di Hong SangsooGeorg Friedrich in Helle Nächte (Bright Nights) di Thomas ArslanSebastián Lelio and Gonzalo Maza per Una mujer fantástica (A Fantastic Woman) di Sebastián LelioDana Bunescu per il montaggio del film Ana, Mon Amour di Călin Peter NetzerLa giuria del concorso opera prima, composta da Jayro Bustamante (Guatemala), Clotilde Courau (Francia) e Mahmoud Sabbagh (Arabia Saudita), ha decreto questo verdetto: