L'Ischia Film Festival ricorda Pasquale Squitieri: "Sto preparando due film" disse ad Ischia

Pasquale Squitieri alIschia Film Festival



18/02/2017, 19:28

" - ha dichiarato- "". Così il Patron e direttore del Festival commenta l’improvvisa notizia della scomparsa del regista napoletano.". Queste le parole che il regista ha pronunciato nel corso della serata finale della quattordicesima edizione del festival intervistato da, oggi nuovo direttore artistico, dimostrando tutta la sua vitalità e la voglia di fare cinema e lottare come sempre per la sua arte e per la sua terra, come fa lo stesso IFF. "", disse quella sera il grande cineasta.Squitieri, premiato nel corso della tredicesima edizione del festival dedicato ai luoghi del cinema, ne era diventato il Presidente l’anno scorso, quando vi aveva presenziato insieme a due dei protagonisti di uno dei suoi più celebri film “”: Enrico Lo Verso e Lina Sastri. Dal 24 Giugno all'1 Luglio prossimi, il festival, giunto alla sua quindicesima edizione, omaggerà con una retrospettiva il grande regista, in ricordo di uno straordinario percorso artistico e civile che non ha mai conosciuto compromessi.