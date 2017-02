Al Circolo del Cinema Dino Risi di Trani la rassegna "Verso un Nuovo Cinema Sperimentale Italiano"

18/02/2017, 09:19

La Puglia, ancora una volta, è terra di grande cinema: il Circolo del Cinema Dino Risi di Trani in collaborazione con il Cineclub Canudo di Bisceglie presenta la rassegna “”. Quattro film, due di ieri per il ricordo e due di oggi, per la creazione nel ricordo, della grande stagione del cinema sperimentale italiano degli Anni Sessanta e Settanta. Due giornate di immersione nel cinema espanso, tra le viscere del vero cinema indie italiano attraverso quattro film: “” (2102), di M. Deborah Farina, “” (2015) di Toni D’Angelo, “” (1968) di Carmelo Bene, “” (1976) di Nanni Moretti.Se “”, rappresenta uno dei maggiori esempi di cinema underground degli anni Sessanta e “”, opera prima di Nanni Moretti, è il primo vero film indie low cost del cinema italiano, i contemporanei “” e “”, legandosi strettamente alle due pellicole, esplorano in un modo privato e personale quel cinema invisibile.”, riprendendo la retrospettiva “Orizzonti 1960-1978” di Venezia68 e sulle tracce del contro-cinema di filmmakers quali Grifi, Bene, Schifano, Scavolini, Tretti, Carbone, lo fa attraverso una narrazione in stile cinema-diretto rielaborando in chiave pop sia il proprio girato, che le clip originali; “”, altresì, snodandosi sulle testimonianze di coloro che crearono e vissero il Filmstudio (da Bertolucci a Mekas, da Moretti a Verdone, da Aprà a Wenders fino a Bellocchio), compie una sorta di viaggio interiore del suo autore che racconta la vera storia dello storico cineclub romano.”, spiega, “”.”, spiega, “.”Richiamandosi senza conoscersi, i due documentari sembrano rappresentare quella spontanea comunione di intenti di cine-immaginario dell’epoca che entrambi raccontano, ed è a partire da loro, che appare rinascere una nuova prospettiva di cinema sperimentale italiano.Gli appuntamenti con le proiezioni sono venerdì 24 febbraio 2017 dalle ore 19.00 e sabato 25 dalle ore 10.30 presso il Circolo del Cinema Dino Risi di Trani; gli autori e gli ospiti incontreranno il pubblico venerdì 24 alle ore 20.30.