Terre di Musica, Salvatore De Siena a Torino per cinEtica

17/02/2017, 19:46

Sarà, il leader della band Parto delle Nuvole Pesanti, a presentare al pubblicoperin veste di regista il suo film, in coregia con Massimo Falsetta,: un viaggio a tappe in tutt’Italia, da nord a sud, per documentare l’esperienza dei beni confiscati e raccontare le storie delle tante persone che quotidianamente si occupano di restituire valore e significato a tali beni.Un film documentario che aiuta a comprendere il valore simbolico dei beni confiscati alla mafia ed il valore reale per la costruzione di un modello di sviluppo economico e sociale alternativo, ma anche le criticità di questa esperienza e le difficoltà quotidiane, tra intimidazioni e vandalismi.Grazie alle sue immagini, il film raccoglie le note storiche, sociali e culturali dei beni confiscati alla mafia nonché l’esperienza umana dei suoi protagonisti. Immagini che seguono strade che portano verso campi dove ogni giorno eroi silenziosi si recano per lavorare e combattere per la libertà e la legalità. Immagini di distese di ulivi, filari di viti, campi di pomodori con i loro raccoglitori, ville di boss sventrate, ristrutturate e riutilizzate, aziende, ristoranti, pizzerie e stabilimenti balneari, in bilico tra ripresa e fallimento. Ed ancora, immagini che documentano i volti dei soci delle cooperative e degli operatori, gli incontri e le parole scambiate con i giovani volontari nei campi e con la gente comune che, da sempre, vive nei luoghi di mafia. Immagini, infine, che restituiscono la musica dei concerti realizzati durante il viaggio dal Parto delle Nuvole Pesanti: un viaggio di migliaia di chilometri in un arcipelago di luoghi, ma soprattutto un viaggio umano che ha permesso di raccogliere storie ed emozioni attraverso la consueta leggerezza ed ironia della band calabro-bolognese.Da un’idea di Salvatore De Siena e realizzato dalla band Parto delle Nuvole Pesanti, TERRE di MUSICA è un progetto musicale e culturale sviluppato in due anni di lavoro con la convinzione che la legalità possa nascere a partire da piccole azioni quotidiane e che la musica, il cinema, la letteratura siano linguaggi capaci di arrivare alla gente con maggiore facilità e immediatezza.CINETICA - LA RETE DELLE SALE INDIPENDENTI DELLA CITTÀ è arrivata alla sua terza edizione e anche quest’anno l’obiettivo è diffondere il cinema documentario di qualità, rendendolo più accessibile e a disposizione del pubblico. Da tre anni, il CineTeatro Baretti, il Cecchi Point - Hub Multiculturale e la Sala Gabriella Poli del Centro Studi Sereno Regis - contesti culturali da tempo dedicati alla promozione del cinema indipendente - hanno unito forze ed idee per la nascita di una rete come CINETICA volta alla distribuzione diffusa del cinema del reale a Torino.