A La Compagnia di Firenze "1200 km di Bellezza" di Italo Moscati 

18/02/2017, 17:15

Lunedì 20 febbraio 2017 ore 15:00 ed alle ore 21:00, sarà presentato a La Compagnia di Firenze il documentario "" di Italo Moscati, n omaggio al nostro Paese, alla sua bellezza, attraverso le immagini dell’Archivio Luce.Un viaggio in Italia, realizzato con le preziose immagini del Luce, dai primi anni del Novecento fino ad oggi: arte, lavoro, panorami, cultura, spettacoli, grandi personaggi. Si percorre l’Italia tutta, attraverso la sua multiforme bellezza, un’Italia in bianco e nero nelle immagini di repertorio, ma anche a colori e in alta definizione, per ricordare come eravamo ieri e scoprire come siamo oggi.”.Un viaggio metaforico e insieme reale, realizzato con immagini di repertorio accompagnate da una colonna sonora eclettica e suggestiva; il racconto scritto dallo stesso regista Moscati è integrato con testi ispirati ai diari di alcuni grandi viaggiatori: Stendhal, Goethe, Mark Twain, Nietzsche, Mary Schelley, Bernhard Berenson, Giovanni Comisso, Dino Buzzati, Carlo Emilio Gadda.1200 km in cui è possibile rappresentare in sintesi evocativa un piccolo “grand tour-spettacolo”Il registasarà presente alla proiezione delle ore 21 per introdurre il film