Il 22 febbraio alla Casa del Cinema di Roma "Essere Rossana Rossanda"

Rossana Rossanda



19/02/2017, 15:07

Il 22 febbraio 2017 alle ore 19:30, alla Casa del Cinema di Roma, sarà proiettato il documentario "".Prodotto da Picomedia, per la regia diil documentario racconta la vita della giornalista, ripercorrendo i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera, attraverso immagini di repertorio e conversazioni recenti con personaggi come Philippe Daverio, Carlo Freccero ed altri.La regista vuole sottolineare, oltre all’aspetto più conosciuto della giornalista comunista, anche e soprattutto quello, nei limiti del possibile, più leggero e nascosto., fondatrice del “Manifesto”, nota donna politica e scrittrice, incontra a Parigi, i suoi amici nel giorno del suo novantunesimo compleanno. In queste conversazioni scopriamo aspetti inediti della sua personalità: l’amore per l’arte, la musica, il femminismo e le domande ultime dell’esistenza. La sua voce rispecchia con lucidità le alterne fasi della sua fede nel comunismo.