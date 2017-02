Per il ciclo "Documentari d'Autore" su Rai Storia "Looking for Kadija"

17/02/2017, 14:39

Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, la figlia sedicenne di un capo villaggio eritreo, Kadija, e un nobile piemontese alla guida di un battaglione di cavalieri eritrei, Amedeo Guillet, vivono una storia d'amore degna di un grande film sentimentale. Per mettere in scena questa vicenda, una produzione italiana decide di fare un casting nei vecchi cinema delle le città di Asmara, Massaua e dei villaggi di Agada, Cheren, Cheru. Il casting diventa così l'occasione per raccontare questa parte di Africa e i suoi legami con l'Italia: è il documentario di Francesco G. Ragnato “”, in onda sabato 18 febbraio 2017 alle 22.10 su Rai Storia per “”.Il film ricostruisce la storia d'amore tra il militare italiano e la giovane eritrea, ma raccoglie anche le testimonianze della vita odierna in quella terra, raccontata dalle giovani aspiranti attrici. Premio del Pubblico al Festival Internazionale del Film di Roma 2014.