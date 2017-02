I vincitori dei Goya 2017

La vendetta di un uomo tranquillo



17/02/2017, 08:56

, in uscita a fine marzo in Italia dopo la presentazione a Venezia 2016, θ il trionfatore dell'ultima edizione dei, principali riconoscimenti del cinema spagnolo.di J.A. Bayona, candidato a 12 Goya, ne ha vinti 9.Miglior filmRegiaJ.A. Bayona –Regista opera primaRaul Arevalo –Sceneggiatura originaleDavid Pulido, Raul Arevalo –Sceneggiatura non originaleAlberto Rodriguez, Rafael Cobos –Colonna sonoraFernando Velazquez –CanzoneAi, Ai, Ai di Silvia Perez Cruz –Attore protagonistaRoberto Alamo –Attrice protagonistaEmma Suarez –Attore non protagonistaManolo Solo –Attrice non protagonistaEmma Suarez –Attore emergenteCarlos Santos –Attrice emergenteAnna Castillo –ScenografiaSandra Hermida Muniz –FotografiaOscar Faura –MontaggioBernat Vilplana, Jaume Marti –Direttore artisticoEugenio Caballero –CostumiPaola Torres –Trucco e capelliDavid Marti, Marese Langan –SuonoMarc Orts, Oriol Tarrago, Peter Glossop –Effetti specialiFelix Berges, Pau Costa –Film animatoDocumentario – lungometraggioFilm Ibero-Americanodi Gaston Duprat, Mariano CohnFilm Europeodi Paul VerhoevenCortometraggiodi Juanjo Giemenz PenaDocumentario – cortometraggiodi Juan Vicente CordobaCorto animatodi Alberto VazquezGoya alla carriera