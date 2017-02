GOMORROIDE - Giordano Corapi e le musiche

Una scena del film "Gomorroide"



19/02/2017, 10:00

L'autore della musiche di "", film del trio comico "I Ditelo Voi",, ha così descritto il suo lavoro sulla colonna sonora: "I>Il lavoro delle musiche di Gomorroide è stato per me molto divertente e stimolante, questo perché in effetti non ci siamo limitati ad adeguarci solamente al genere delle musiche da commedia, ma piuttosto, seguendo i diversi spunti e cambi di registro del racconto, abbiamo cercato di intrecciare e fondere diversi stili “giocando” con diversi generi tipici dei film score. Siamo passati dunque dalle musiche elettroniche di genere, tipiche dei film legati alla camorra caratterizzati da toni scuri, pesanti e forzatamente drammatici, a volte con derive più “pulp” e grottesche, a musiche più leggere con un chiaro tono da commedia. Abbiamo seguito generalmente questo doppio registro a volte tenendolo volutamente a contrasto a volte intrecciandolo. Ci siamo presi anche la libertà di fare il verso ai grandi film hollywoodiani, al gigantismo delle colonne sonore alla Zimmer dei film di Batman.