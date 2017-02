THE STARTUP - Al cinema dal 4 aprile

Una scena del film "The Startup - Accendi il Tuo Futuro"



18/02/2017, 16:25

Simone Pinchiorri



" dicon, uscirà in sala il 4 aprile 2017, distribuito da 01 Distribution.Qual è il sogno di ogni ragazzo (e non solo) di oggi?Inventare una app e svoltare! È quello che accade a Matteo Achilli, 18enne romano, che esasperato dall’ennesima ingiustizia subita, inventa un social network che fa incontrare in modo innovativo, domanda e offerta di lavoro.All’inizio nessuno crede al progetto e molti sono i falchi pronti ad approfittare di lui. Ad un certo punto arriva la svolta. Ed il ragazzo si ritrova così, da un giorno all’altro, al centro degli interessi del mondo che conta.Da Roma a Milano, dalla borgata del Corviale ai salotti milanesi: in breve tempo Matteo acquista popolarità e soldi. La sua faccia è sulle prime pagine dei giornali e la sua startup conta migliaia di iscritti.Ma il mondo del successo è una giungla: sei preda o predatore. C’è un prezzo da pagare: la famiglia, l’amicizia, l’amore. Cosa sceglierà Matteo?Basato su una storia vera.Il film è prodotto dacon Casanova Multimedia e con Rai Cinema.