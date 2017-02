Note di produzione di "Gomorroide"

Comico è ciò che propone un aspetto insolito delle cose, e che quindi ne valorizza l'intima ricchezza semantica (M. Bachtin).Dopo il successo virale e teatrale dei "Gomorroidi", I Ditelo Voi si trasferiscono dal palcoscenico al cinema con la loro opera prima.I tre comici che da sempre si caratterizzano per la loro verve e per la loro ironia, famosi per i loro successi nel mondo del cabaret televisivo e teatrale, portano il proprio sguardo su tematiche attuali attraverso interpretazioni dall'atmosfera innovativa e surreale.Dietro le risate che generano le loro battute, non mancano spunti di riflessione e a far da sfondo alla storia il contesto partenopeo, ma si ricorre a delle scelte narrative e stilistiche che consentono al film di raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo.