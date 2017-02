Note di regia di "Gomorroide"

"I Ditelo Voi" in "Gomorroide"





" è la storia, in forma di commedia, di tre attori che si ritrovano a lavorare insieme, costretti dal successo commerciale della serie che interpretano. Mimmo, Lello e Francesco inizialmente sono amici solo di facciata, per convenienza, ma il percorso forzato che saranno costretti a fare a causa di un bizzarro equivoco, li renderà veri alleati.Nel “gioco dei ruoli” Francesco, Lello e Mimmo si scoprono veri amici solo liberandosi dalle loro maschere, dalle loro paure, accettando i propri limiti e le proprie piccolezze.La nostra è una commedia caustica, un film che diverte facendo scattare il meccanismo di identificazione con i protagonisti, ognuno alle prese con i propri limiti. Un presente fatto di successi ‘di facciata’ e un viatico tormentato, tutto in salita, fatto di latitanza, notti insonni e fughe notturne, un ginepraio apparentemente senza soluzione di continuità. Ma, dato il tono della commedia in stile double trouble, la soluzione di tutti i problemi è inattesa, potente e al di sopra del bene e del male, forte e naturale come la nascita di un bambino.” è un progetto profondamente italiano con un forte legame con il territorio. Napoli è il teatro degli eventi, impareggiabile scenario dei conflitti dei protagonisti sia attraverso i luoghi più moderni e metropolitani, sia tramite quelli caratteristici e quasi dimenticati. Allo stesso tempo, però, i temi trattati (in primo luogo l'amicizia) lo rendono “universale”, un film di ampio respiro.