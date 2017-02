Posticipata al 9 marzo l'uscita de "Il Padre d'Italia"

16/02/2017, 11:17

La data di uscita del filmè aggiornata al 9 marzo (e non l’8 marzo come precedentemente comunicato), distribuito da GOOD FILMS.Sinossi: Paolo ha 30 anni e conduce una vita solitaria, quasi a volersi nascondere dal mondo. Il suo passato è segnato da un dolore che non riesce a superare. Una notte, per puro caso, incontra Mia, una prorompente e problematica coetanea al sesto mese di gravidanza, che mette la sua vita sottosopra. Spinto dalla volontà di riaccompagnarla a casa, Paolo comincia un viaggio al suo fianco che porterà entrambi ad attraversare l'Italia e a scoprire il loro irrefrenabile desiderio di vivere.