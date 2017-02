Due libri dedicati a Pier Paolo Pasolini

16/02/2017, 10:58

Doppia presentazione organizzata dal Centro Studi - Archivio Pier Paolo Pasolini della Fondazione Cineteca di Bologna alla Biblioteca Renzo Renzi della Fondazione Cineteca di Bologna (Piazzetta Pier Paolo Pasolini - via Azzo Gardino 65/b, Bologna): venerdì 17 febbraio, ore 18,30, verranno raccontati i libriIntervengono la curatrice Angela Felice con Marco Antonio Bazzocchi (Università di Bologna), Stefano Casi (Teatri di Vita) e Roberto Chiesi (Centro Studi - Archivio Pasolini di Bologna).Il pensiero di Pasolini continua a sollecitare vivaci dialettiche in ambiti molto diversi, come la pedagogia, mentre la diffusione della sua opera ha ormai raggiunto dimensioni tali da costituire un fenomeno unico in Italia e all'estero: questi due volumi, recentemente pubblicati dal Centro Studi Pasolini di Casarsa, riuniscono gli atti di convegni organizzati dal Centro Studi friulano nel 2013 e nel 2015, cui hanno partecipato studiosi internazionali e intendono offrire nuove analisi e riflessioni critiche.Pasolini e la pedagogia, curato, oltre che da Angela Felice, da Roberto Carnero, è introdotto da uno scritto di Enzo Golino. La vocazione pedagogica è stata una costante del pensiero e dell’attività di Pasolini, che aveva individuato nell’attenzione per l’educazione dell’individuo e della collettività il ruolo specifico dell’intellettuale. Già a partire dagli anni friulani, Pasolini ebbe modo di manifestare questa sua attitudine sia come insegnante nella scuola pubblica, sia in esperimenti di formazione in contesti non formali. Al centro del suo impegno pedagogico, c’era il desiderio di riscattare la base della società dallo sradicamento operato dalla borghesia neocapitalistica, colpevole – secondo l’intellettuale – di aver imposto i suoi “disvalori” a partire dalla corsa ai consumi, e il tutto operato con una modalità seducente, abbassando così il livello di resistenza critica.Ingresso libero