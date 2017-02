Gli allievi del corso di Costume impegnati in un saggio dell’Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d’Amico"

Maurizio Millenotti



15/02/2017, 20:13

Prosegue la collaborazione tra il Centro Sperimentale di Cinematografia e l’Accademia d’Arte Drammatica "Silvio d’Amico", iniziata lo scorso anno con la messa in scena di "".Quest’anno gli allievi del III anno del Corso di Costume della Scuola Nazionale di Cinema insieme al maestro Millenotti hanno preparato i costumi per "", uno studio sulla drammaturgia alfieriana elaborata in un testo originale da Valentino Villa per il saggio degli allievi del III anno di Recitazione dell’Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d’Amico". Il maestroha guidato gli allievi del suo corso Francesco Ceo, Ginevra Angiuli, Carolina Felicissimo, Alice Rinaldi, Silvia Romualdi, Carlo Menicucci nella progettazione e realizzazione di costumi originali, in un omaggio in chiave contemporanea al mondo neoclassico. Gli allievi costumisti della Scuola Nazionale di Cinema non si sono limitati a disegnare i bozzetti dei vari costumi, ma hanno curato anche la preparazione delle stoffe e hanno partecipato alle varie fasi della realizzazione, compiuta dalle mani di raffinata esperienza della Sartoria Farani.Lo spettacolo sarà replicato fino al 19 febbraio alle ore 17:30 e alle ore 20:00. Teatro Studio “Eleonora Duse” via Vittoria 6 Roma