Mondo di Carta: gli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia leggono Pirandello

Luigi Pirandello



15/02/2017, 18:09

A partire da venerdì 17 febbraio 2017 ogni mese per tutta la durata del 2017 l’Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo ospiterà nella celebre casa studio dello scrittore l’evento “Mondo di carta” : lettura delle Novelle per un anno di Luigi Pirandello da parte degli allievi attori del Centro Sperimentale di Cinematografia. Un’occasione per celebrare il grande scrittore nei 150 anni dalla sua nascita in un percorso che vedrà riunite le novelle in una costruzione a più voci. La drammatizzazione è a cura dei docenti della Scuola Nazionale di Cinema Adriano De Santis e Roberto Antonelli.Novelle per un anno è una raccolta pubblicata in 15 volumi editi tra il 1922 e il 1937: Luigi Pirandello tenterà l’impresa di comporne 365, una per ogni giorno dell’anno ma arriverà a 241 nel 1922 e 15 saranno pubblicate postume. I suoi protagonisti sono tormentati dal pensiero della morte, dal fato, dal male di vivere. Sono esseri semplici la cui esistenza è spesso sconvolta da drammi interiori e familiari che li condannano a crisi profonde. Gli allievi della Scuola nazionale di Cinema cercheranno di restituire l’essenza profonda di questi caratteri tracciati dallo scrittore siciliano che più di altri ha saputo interpretare la natura contraddittoria dell’uomo.Venerdì 17 marzo a partire dalle 21.00 si svolgeranno le letture tratte da: Il vecchio Dio con Iacopo Ricciotti, Ludovico Succio, Maria Chiara Vinci; Certi obblighi con Nicole Petrelli, Riccardo Maria Manera, Lisa Granuzza Di Vita; Una giornata con Maria Elena Matteucci, Raffaele Taddei; Mondo di carta con Rossella Caggia, Haroun Fall, Noemi Guglietta.L’evento sarà introdotta da Giorgio Patrizi.I prossimi appuntamenti sono programmati per i seguenti giorni: 17 febbraio, 7 aprile, 26 maggio, 23 giugno, 6 ottobre, 3 novembre e 1 dicembre. I