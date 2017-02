SUDESTIVAL - "Babylon Sisters" di Gigi Roccati

"Babylon Sisters" di Gigi Roccati al Sudestival 2017



15/02/2017, 17:18

Natalia Giunti



Il film "" diconsarà proiettato venerdì 17 febbraio, alle ore 16, 18 e alle 21, presso il cinema Vittoria di Monopoli (Bari) per il quarto appuntamento del Sudestival, la rassegna di cinema d’autore italiano, alla sua diciottesima edizione. Il regista, in compagnia dell’attrice e danzatrice indiana, presenterà il film e incontrerà il pubblico prima e dopo le proiezioni insieme a, direttore artistico della manifestazione organizzata dall’Associazione Sguardi (ingresso 5 euro, ridotto 4 euro con Slim Card).Il film racconta la storia di Kamla che si è da poco trasferita con i genitori da Milano in un palazzo degradato alla periferia di Trieste, abitato da altre famiglie di immigrati e dal vecchio professor Leone (che odia tutti). Quando arriva la lettera di sfratto gli uomini reagiscono con rabbia alle minacce del padrone fuorilegge; le donne invece si uniscono per salvare il destino delle proprie famiglie tra risate, pianti e incomprensioni. Kamla e il professore diventano amici contro il volere del padre e la madre Shanti rivela il dono di saper ballare come una star di Bollywood. Nasce così, assieme ad un’amica italiana, il progetto di una scuola di danza e nel quartiere si parla già delle Babylon sisters. Il film è stato prodotto da Tico Film in collaborazione con Antitalent.La proiezione sarà preceduta, alle ore 20.45, dal cortometraggio "" di, finalista del. Il corto narra la storia di Narges, una donna che, con l’aiuto di un’amica, ha poche ore a disposizione per riuscire a trovare qualcuno che possa prendersi cura di suo figlio per alcuni giorni., classe 1979, regista e sceneggiatore si è diplomato alla London Film School e ha presentato molti dei suoi cortometraggi al Festival di Venezia dedicandosi per lo più al documentario, per il quale viaggia per il mondo. Del 2008 La classe operaia va all’inferno, andato in onda come speciale di Ballarò; La strada per Kabul (2009) è invece il miglior documentario di guerra della televisione italiana ne 2013. E’ regista di numerosi video musicali, Babylon sisters è il suo esordio nel lungometraggio. Attualmente sta lavorando al suo secondo film.