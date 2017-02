NASTRI DOC - Arriva l'elenco dei finalisti

15/02/2017, 17:05

Natalia Giunti



Tra cinema e giornalismo questa la lista dei titoli tra i quali saranno scelte cinquine e premi speciali . Insieme ai Nastri già annunciati per, il SNGCI ricorda la consegna dei premi Venerdì 3 Marzo alle 18alla Casa del Cinema di Roma.Trenta finalisti su 55 ammessi alla prima selezione nella sezione dedicata al ‘cinema del reale’ tra i quali sarà scelto appena concluso il Festival di Berlino, il vincitore del. Di seguito la lista che ilannuncia oggi ricordando che due Nastri andranno anche al miglior documentario sul cinema e lo spettacolo (15 i finalisti selezionati) e al miglior docufilm dell’anno.Sono stati quest’anno oltre 90 i titoli tra i quali arriva oggi l’elenco dei finalisti: film presentati nell’anno solare, nei grandi Festival cinematografici e/o nelle rassegne specializzate, poi usciti in sala o in dvd e sul web o trasmessi da una rete televisiva. Si tratta di titoli che riguardano il cinema del reale ma anche la documentazione sulla memoria dello Spettacolo e sempre di più la contaminazione tra realtà e fiction, conferma, per il genere, di un’attenzione crescente del pubblico oltreché degli autori.CINEMA DEL REALE-ASSALTO AL CIELO di Francesco Munzi-CIAO AMORE, VADO A COMBATTERE di Simone Manetti-CRAZY FOR FOOTBALL di Volfango De Biasi-DUSTUR di Marco Santarelli-ERO MALERBA di Toni Trupia-FEMMINISMO! di Paola Columba-FRANCA: CHAOS AND CREATION di Francesco Carrozzini-FUNNE–LE RAGAZZE CHE SOGNAVANO IL MARE di Katia Bernardi-FUKUSHIMA: A NUCLEAR STORY di Matteo Gagliardi-IF ONLY I WERE THAT WARRIOR di Valerio Ciriaci-IL FIUME HA SEMPRE RAGIONE di Silvio Soldini-INDRO: L’UOMO CHE SCRIVEVA SULL’ACQUA di Samuele Rossi-I RICORDI DEL FIUME di Gianluca & Massimiliano De Serio-L’ANIMA NERA DI DONALD TRUMP-THE NAZI HUSTLE di Riccardo Valsecchi-L’ATTESA di Roland Sejko-LASCIA STARE I SANTI di Gianfranco Pannone-LE ROMANE di Giovanna Gagliardo-LE SCANDALOSE di Gianfranco Giagni-LIBERAMI di Federica Di Giacomo-LOVE IS ALL.PIERGIORGIO WELBY, AUTORITRATTO di Francesco Andreotti e Livia Giunti-L’ULTIMA SPIAGGIA di Davide Del Degan e Thanos Anastopoulos-L’UOMO CHE NON CAMBIO’ LA STORIA di Enrico Caria-MAGIC ISLAND di Marco Amenta-NESSUNO MI TROVERA’ di Egidio Eronico-NON VOLTARTI INDIETRO di Francesco Del Grosso-PORNO E LIBERTA’ di Carmine Amoroso-ROBINU’ di Michele Santoro-SARO di Enrico Maria Artale-SPIRA MIRABILIS di Massimo D’Anolfi, Martina Parenti-TRIOKALA di Leandro PicarellaDOCUFILM-AL DI QUA di Corrado Franco-CHI MI HA INCONTRATO, NON MI HA VISTO di Bruno Bigoni-I CORMORANI di Fabio Bobbio-I TEMPI FELICI VERRANNO PRESTO di Alessandro Comodin-NAPOLI ’44 di Francesco Patierno-OMBRE DELLA SERA di Valentina Esposito-SEE YOU IN TEXAS di Vito Palmieri-SebastianO di Fabrizio Ferrraro-THE CHALLENGE di Yuri Ancarani-VANGELO di Pippo Delbono-VARICHINA La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santisdi Mariangela Barbanente e Antonio PalumboCINEMA e SPETTACOLO-A PUGNI CHIUSI di Pierpaolo De Sanctis-ACQUA E ZUCCHERO: CARLO DI PALMA, I COLORI DELLA VITA di Fariborz Kamkari-BOZZETTO NON TROPPO di Marco Bonfanti-CINQUE MONDI di Giancarlo Soldi-DINO RISI FOREVER di Fabrizio Corallo-ENRICO RAVA, NOTE NECESSARIE di Monica Affatato-IL FISCHIO DI FAMIGLIA di Michele Russo-LA MASCHERA E IL SORRISO: L’avventura artistica di Mario Carotenuto di Claretta Carotenuto-NESSUNO CI PUO’ GIUDICARE di Steve Della Casa-PERCHE’ SONO UN GENIO! LORENZA MAZZETTI di Steve Della Casa e Francesco Frisari-PROFESSIONE REMOTTI di Silvio Montanaro-ROBERTO BOLLE: L’ARTE DELLA DANZA di Francesca Pedroni-RUBANDO BELLEZZA di Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli e Danny Biancardi-SCIUSCIA’ 70 di Mimmo Verdesca-THE YOUNG POPE: A TALE OF FILMMAKING di Fabio MolloLa selezione ufficiale dei titoli riguarda, come da regolamento, film presentati nel circuito dei Festival, nel 2016, usciti in sala, dvd o trasmessi da una rete tv entro il 31 Gennaio 2017. Il SNGCI assegna inoltre alcuni premi e menzioni speciali.