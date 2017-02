LONTANO DA TUTTI al cinema dal 23 febbraio

15/02/2017, 11:20

Scritto e diretto daal suo quarto film,uscirà il 23 febbraio, presso il Cinema Politeama Lucioli di Terni, dove resterà in programmazione 2 settimane. L'incasso totale del film sarà donato all' Azienda Ospedaliera di Terni.Il film ripercorre la vertenza della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni dell'estate 2014, quando l'Amministratrice Morselli annuncia il licenziamento di 550 operai. Luigi, un sessantenne a cui mancano 5 anni per andare in pensione, accetta la buonuscita di 80.000 euro lordi proposta dalla TK AST ed abbandona il lavoro.Luigi stanco di combattere, lascia Terni e si ritira in montagna tra la neve, in una solitudine incurante e in un isolamento quasi completo: una radiolina è l'unico apparecchio che gli riporta notizie.In questo contesto, parallelamente, si sviluppa la storia d'amore tormentata di Liù, la figlia di Luigi, con un abitante della montagna.Liù ( il cui nome rievoca il brano degli Alunni del Sole ) diventa l'unico tramite di Luigi con il mondo civilizzato, poichè l'uomo è bloccato in alta quota da gelo e neve.