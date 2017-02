A Roma in due sale Uci il cast di "Mamma o papà?"

15/02/2017, 11:11

Venerdì 17 febbraio il cast di, il nuovo film di Riccardo Milani in uscita nelle sale il 14 febbraio,per incontrare gli spettatori che parteciperanno alle proiezioni di questa divertente commedia.Protagonisti di questo tour romano sonoche arriveranno all’UCI Porta di Roma alle ore 20:00 per salutare il pubblico presente allo spettacolo del film in programma alle ore 20:30. Il trio si sposterà poi all’UCI Parco Leonardo dove l’appuntamento con i fan è in programma alle ore 22:10, con proiezione del film alle ore 22:30.