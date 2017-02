VEDETE, SONO UNO DI VOI - Olmi racconta Martini

"Vedete, sono uno di voi" di Ermanno Olmi



Stefano Amadio



Coerenza e dignità. Va oltre la religione la figura di, Arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002, dal terrorismo a tangentopoli e oltre, che affrontò con grande umanità e carisma.dirige un documentario biografico sulla figura del Vescovo, dalla famiglia piemontese al fascismo, dalla scoperta della fede fino alle esperienze milanesi e alla morte. Scritto insieme a, il film cerca in ogni modo di mostrare l’aspetto umano di Martini "uno di noi", in un diario attuale e vivo che, malgrado sia ambientato temporalmente nelle sue ultime giornate di vita, non somiglia affatto a un testamento ma a un’analisi lucida di memorie e accadimenti.La voce narrante dello stesso Olmi, drammatica e semplice, ci porta a conoscere le radici di Martini, le scelte e le riflessioni sui grandi e drammatici temi terreni, come quelli affrontati durante il periodo milanese, lasciando in secondo piano la fede, sempre presente ma molto più personale e sicura e dunque meno importante da raccontare.Con le immagini di repertorio, le fotografie e le parole, Olmi invita lo spettatore a riflettere su una figura di spicco, da non dimenticare come esempio morale che può andare oltre l’appartenenza religiosa.