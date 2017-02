BERLINALE 67 - Presentato il progetto di "A Private Movie"

15/02/2017, 11:07

Carlo Griseri



Serata di presentazione a Berlino per il progetto di "", estensione a lungometraggio dell'applaudito e premiato corto documentario(vincitore anche del Premio Cinemaitaliano.info al Piemonte Movie 2016), presentato alla Berlinale come special screening dell'European Film Market 2016.Nella nuova produzione Kess, i protagonisti (otto disabili fisici e psichici che vivono all’interno dell'Istituto Cottolengo di Torino), come in una sorta di terapia vengono seguiti dalla macchina da presa mentre mettono in scena una rivisitazione della pièce teatrale "" di Cechov: lo spettacolo teatrale, la cui regia è di Barbara Altissimo (Associazione LIberamenteUnico), debutterà a Torino a maggio 2017 al Teatro Astra.Prodotto dadi KESS FILM, il documentario si avvale dell'importante contributo della Film Commission Torino Piemonte. Le riprese sono attualmente in corso.