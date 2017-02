HOME VIDEO - Al via il crowdfunding per l'edizione speciale di "Opera"

15/02/2017, 09:52

Parte oggi e sarà attiva fino al 15 marzo la campagnadi CG Entertainment per pubblicare l’Edizione Speciale, Limitata e Numerata (500 copie) di. Dopo il successo dell’Edizione Speciale di “4 mosche di velluto grigio” CG ha voluto puntare su un altro cult del maestro del brivido, chiamando a raccolta tutti gli appassionati in occasione dei 30 anni dall’uscita del film: affinché il progetto vada in stampa sarà necessario che vengano effettuati almeno 300 preacquisti tramite il servizio di crowdfunding START UP! che CG ha attivato sulla propria piattaforma a questo indirizzo http://tinyurl.com/jh5kv9z Due bonus speciali per chi parteciperà alla campagna di preacquisto: per ringraziarli CG pubblicherà i loro nomi all’interno della confezione e solo per loro le prime 300 copie conterranno l’autografo di Dario Argento su una delle tre cartoline.L’Edizione Speciale, Limitata e Numerata (500 copie) sarà così composta:-packaging esclusivo con la riproduzione dell’elegante artwork realizzato da Malleus, in formato Ecolbox con apertura a libro di 17,7cm x 26,7cm e spessore di 2,7cm-il Dvd e il Blu ray del film, realizzati a partire dal nuovo master HD fornito da RTI, saranno contenuti in un digipack con la riproduzione dell’artwork originale-contenuti video inediti tra cui interviste a Dario Argento e al cast, backstage e tanto altro-il libro “” appositamente realizzato per questa edizione e curato da Davide Pulici/Nocturno; 120 pagine con approfondimenti e curiosità sul film oltre a immagini di scena e di backstage inedite-3 cartoline da collezione (solo le prime 300 copie di “Opera” pre-acquistate dal 15 febbraio al 15 marzo avranno su una di queste cartoline l’autografo di Dario Argento)-un ringraziamento speciale agli spettatori che hanno partecipato alla campagna START UP! con la pubblicazione dei loro nomi all’interno della confezioneL’Edizione Speciale, Limitata e Numerata di “Opera” ha un prezzo al pubblico di 59,99 Euro ed è disponibile in esclusiva su www.cgentertainment.it/startup/operadidarioargentospecialedition