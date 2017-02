Matteo Rovere sarà premiato da Placido con il Cinecibo Awards Miglior Produttore

15/02/2017, 09:28

Nella quarta edizione di, che mercoledì 15 marzo 2017 si terrà a Roma, il premio per miglior produttore sarà assegnato a. Dopo aver diretto magistralmente il film 'Veloce come il vento', Rovere ha confermato le sue qualità di regista ma anche di produttore con 'Smetto quando voglio Masterclass', apprezzato in questi giorni nelle sale italiane.Quello di Matteo Rovere è il terzo nome che la giuria presieduta daha già scelto di premiare tra gli attori, registi, sceneggiatori e produttori del panorama cinematografico italiano che nei loro film hanno veicolato con maestria l’arte culinaria e la buona cucina.Gli altri due nomi sono quello di Fausto Brizzi, al quale andrà il premio ‘Miglior Regista’ per il film ‘Poveri ma ricchi’ e dell'attore Vinicio Marchioni, cui andrà uno dei premi speciali per il suo impegno imprenditoriale nella ristorazione.Nei prossimi giorni saranno svelati i vincitori nelle altre categorie di concorso che verranno premiati da Michele Placido (Presidente di Cinecibo Festival) durante il gala gastronomico che si terrà al The Church Palace, il suggestivo hotel della capitale situato sulla via Aurelia e ospitato in un edificio storico di ispirazione Rinascimentale.