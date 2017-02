A Mesagne il terzo CineAperitivo con "Il Viaggio della Sposa"

15/02/2017, 07:20

Domenica 19 febbraio 2017 si terrà il terzo CineAperitivo di febbraio a tema “la coppia” della rassegna “” organizzata da Cabiria Circolo Arci sita in piazza Orsini del Balzo 9 a Mesagne (Br). Si inizierà alle ore 18:30 con l’aperitivo e si proseguirà alle ore 19:00 con l’introduzione e la proiezione del film “” di Sergio Rubini (Italia, 1997, drammatico/commedia, 104’) con Sergio Rubini, Giovanna Mezzogiorno, Umberto Orsini.La storia scritta da Sergio Rubini insieme a Umberto Marino, già autore de “”, e dal noto scrittore Raffaele Nigro, è ambientata nel '600 in Puglia e racconta il viaggio di una giovane nobile, accompagnata da un rozzo stalliere, che deve essere prelevata dal convento in cui è stata educata in Abruzzo per essere condotta dal promesso sposo a Conversano. La pellicola è un piccolo grande capolavoro carico di significati, che punta tutto sull’essere disposti ad incontrare veramente l'altro come occasione di grande trasformazione, indipendentemente dall'esito finale. Aperitivo e film 5€. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci. La tessera per l’anno 2017 potrà essere sottoscritta in loco al costo di 5€ annue ed è valida in tutti i Circoli Arci d’Italia. Info: 327.4237720