JOURNAL ANIME - L'edizione straordinaria della quotidianità

14/02/2017, 18:22

Marta Leggio



", corto di Donato Sansone in corsa per il Premio César, in meno di 5 minuti racconta una nuova società attraverso le pagine di un giornaleLe Pen e Dior, Hitler e il Rap, le foto di Apollo e quelle di Laurent Ruquier, la Cop21 così come lo scandalo Volkswagen. C’è la politica, la società, i mali del mondo e i Simpson nel corto di Donato Sansone. Il regista lucano incarnazione del talento italiano, è stato chiamato da Canal+ per la raccolta di cortometraggi sul tema della libertà di parola in omaggio alle vittime dell’attentato della redazione di Charlie Hebdo.In, il regista seduto al tavolo di un caffè parigino, sfoglia la Libération e utilizza lo strumento più incisivo che ha per comunicare: la penna. Lo fa utilizzando la fantasia e ridisegnando le vignette del quotidiano, con una tecnica di animazione sorprendente. Non si limita però a disegnare i baffi sul volto della Gioconda, ma dà nuova vita a quelle pagine di cronaca, di attualità e di spettacolo, ricreando i significati nascosti di quella pagine e dando nuova interpretazione a quegli eventi. Infatti, laddove la realtà non basta a far riflettere, interviene la fantasia e l’arte di Sansone.