KOCH MEDIA - Le uscite di marzo 2017

Il Santa Claus più cattivo della storia del cinema sta per tornare: a partire dal 23 marzo 2017 arriva in home video “”, disponibile in DVD, Blu-Ray e digital download. Nel sequel del cult natalizio e politicamente scorretto del regista Mark Waters la celebre coppia di ladri, specializzata nel rapinare centri commerciali il giorno di Natale, decide di mettersi sulla retta via. Ma un anno dopo, la settimana prima della Vigilia, i due amici si ritrovano e decidono di svaligiare un ente di beneficenza di Chicago… Cast stellare per questo secondo, divertentissimo capitolo: due straordinari premi Oscar, rispettivamente Kathy Bates e Billy Bob Thornton, affiancati da Christina Hendricks, meravigliosa protagonista della fortunata serie TV “Mad Man” e del film “The Neon Demon”.Dopo il successo planetario nelle sale, arriva l’attesissimo “” di Douglas Mackinnon, in un'edizione contenente due dischi e un esclusivo booklet, disponibile dal 9 marzo in versione DVD e Blu-Ray. Un episodio speciale della serie investigativa più amata degli ultimi anni che, per la prima volta dopo tre stagioni di programmazione tv, ha portato “Sherlock” al cinema. L’attore Benedict Cumberbatch, protagonista di “The Imitation Game” e “12 Anni Schiavo”, smette i panni di Doctor Who per vestire quelli dell’investigatore più famoso del mondo, Sherlock Holmes, affiancato da Martin Freeman nel ruolo del fedele Watson. In una Londra che pullula di cappelli a cilindro e redingote, di locomotive a vapore e carrozze, Sherlock Holmes e il suo assistente indagano su un caso sconcertante. L’ambientazione vittoriana, che sostituisce la Londra contemporanea della serie tv, rende questo episodio originale ed elettrizzante., Un piccolo capolavoro acclamato dalla critica e dal pubblico, ispirato all’immortale opera di Sir Arthur Conan Doyle.Tratto dal fumetto di culto di Akira Toriyama, una delle opere del mondo anime più amate di sempre torna in home video a distanza di oltre 20 anni dalla sua prima pubblicazione italiana: “” di Daisuke Nishio e Minoru Okazaki, sarà disponibile dal 23 marzo in versione DVD. Dopo l’uscita a febbraio del primo volume, questo secondo cofanetto contiene 10 DVD e completa la serie classica del celebre cartone. In questo secondo volume Goku e i suoi amici passano tre anni ad allenarsi e si riuniscono al torneo Tenkaichi. Qui i protagonisti incontrano l’eremita della Gru e i suoi allievi. Grazie all’intervento del maestro Muten, gli allievi di Condor decidono di volgere le loro forze al bene, abbandonando il sogno di diventare dei sicari. Alla fine del torneo Goku affronta nuovamente il Grande Mago Piccolo. Goku vince ma, prima di morire, il Grande Mago Piccolo genera un uovo contenente suo figlio e sua reincarnazione, Piccolo. Tre anni dopo i protagonisti si ritrovano sull’isola Papaya per il ventitreesimo torneo Tenkaichi. Anche Piccolo si iscrive al Torneo e ha l’intenzione di vendicare il padre.Delicata come il sole primaverile, i primi due volumi della serie animata “” arrivano in home video dal 9 marzo in formato DVD. Ispirata a una delle storie più amate da grandi e piccini, il cartone racconta la coinvolgente storia della futura imperatrice d’Austria. Se il romanticismo della versione cinematografica aveva fatto battere il cuore a milioni di spettatori, nella serie animata c’è spazio anche per avventura, magia e mistero. Sissi ha 15 anni ed è la futura Imperatrice d’Austria. Dolce e allegra, ha una forte personalità ed è dotata di uno spirito libero raro per i suoi tempi, poco disposto a rinunciare ai suoi sogni e alle sue passioni per i doveri di corte.Dopo aver sorvolato i cieli del Vecchio Continente, gli adorabili aeroplanini Jett e Dizzy sono pronti a decollare verso nuove avventure. “” , il quarto volume della serie, sarà disponibile dal 9 marzo in formato DVD: un nuovo capitolo della celebre serie animata, contenente 9 episodi. Protagonista è Jett, un dolce aeroplanino che viaggia intorno al mondo consegnando pacchi speciali ai bambini, che grazie alle sue avventure potranno scoprire culture e paesi lontani. In questa nuova edizione la squadra di aeroplanini si prepara a partire alla volta dell’Africa e dell’Oceania. Fra animali esotici e luoghi misteriosi, scorre avvincente una nuova, fantastica missione alla scoperta delle bellezze delle Terre Selvagge, offrendo ai più piccoli uno sguardo nuovo sui tanti territori, linguaggi e tradizioni che caratterizzano le culture nel mondo.Brividi di terrore anche in primavera grazie alla nuova uscita targata Midnight Factory. Dalla fabbrica del Male arriva l’inedito “”, che celebra una delle figure più terrificanti del genere horror, disponibile dal 23 marzo in DVD e Blu-Ray limited edition e in digital download. Il regista giapponese Shunji Iwai firma una rivisitazione moderna della figura classica del vampiro, premiata al Film Festival di Strasburgo, al Fantasia e al Sundance Film Festival. Simon (Kevin Zegers) è un giovane professore di biologia e, all’apparenza, sembra una persona che non ha nulla da nascondere. Premuroso con la madre malata e molto bravo nell’insegnamento, Simon custodisce in realtà un terribile segreto: è un vampiro che, per soddisfare la sete di sangue, adesca le sue vittime via chat, prediligendo giovani donne depresse e inclini al suicidio.Oltre ai titoli di marzo, ecco qualche piccola anticipazione sui film in uscita nel mese di aprile 2017. Le fucine di Midnight Factory lavoreranno senza sosta per tutta la primavera: l’inedito e attesissimo “” sarà disponibile dal 6 aprile in edizione limitata in formato DVD o Blu-Ray, entrambi corredati da un booklet esclusivo, e in digital download. L’eclettico Rob Zombie dirige uno slasher sporco e cattivo: l’autore di “La casa dei mille corpi” e “La casa del diavolo” abbandona i toni rarefatti del suo precedente “Le streghe di Salem” e vira verso le perversioni orrorifiche di “Saw” e le atmosfere di “Clownhouse”. Malcom McDowell, indimenticabile protagonista di “Arancia Meccanica” di Stanley Kubrick, affianca la compagna e musa del regista Sherie Moon Zombie e Richard Brake. Il film, presentato nella sezione “Midnight” al Sundance Film Festival, vede protagonisti cinque giostrai, rapiti e tenuti in ostaggio in un remoto e infernale edificio industriale la mattina di Halloween del 1976. I cinque saranno costretti a partecipare a un gioco folle e violento chiamato 31. L’obiettivo è sopravvivere 12 ore contro una banda di maniaci e serial killer.Doppio appuntamento dedicato agli appassionati di anime: dopo il grandissimo successo all’anteprima Nazionale al Lucca Comics & Games, la scatenata ciurma di “” arriva finalmente in home video a partire dal 6 aprile in DVD, Blu-ray e digital download. Il celebre manga del maestro Eiichirō Oda e l’altrettanto seguita serie tv raccontano le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, nota come i pirati di Cappello di Paglia, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati. In questo tredicesimo film della serie, Monkey D. Rufy e la sua ciurma dovranno combattere contro un nuovo nemico, Leon Bassecourt.Per la prima volta in DVD e Blu-ray, in arrivo una nuova uscita dedicata a uno dei cartoni degli anni ‘80 più amati e seguiti di sempre: “”, disponibile a partire dal 6 aprile in un'imperdibile edizione. Tre dischi nel formato DVD e due dischi in quello BD compongono i cofanetti dell’anime tratto dal manga che ha venduto milioni di copie nel mondo. Questo primo, nuovissimo volume narra la storia della guerra sacra avvenuta nel XVIII secolo (243 anni prima della serie originale), ed è incentrata sul rapporto tra Aron e Tenma, due ragazzi che, un tempo amici, sono destinati a combattere in due diverse fazioni: quella di Ade e quella di Atena. Prodotto dalla TMS Entertainment, tutte le armature sono state ridisegnate in maniera innovativa e differente rispetto all’anime classico. Un motivo in più per non lasciarsi sfuggire questo splendido cofanetto.